В Австрії під час масового тестування виявили 4500 хворих на COVID-19

У масовому тестуванні на коронавірус в Австрії взяли участь вже близько 2 млн громадян, з яких у 4500 осіб було виявлено COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив очільник австрійського Червоного Хреста Геррі Фойтік.

"Було протестовано 2 млн осіб, у близько 4500 виявлено позитивний результат", - зазначив він.

За словами Фойтіка, який також є членом національного кризового штабу з боротьби з коронавірусом, у цілому можна говорити про успіх масового тестування, незважаючи на невелику явку: "Тепер ми точно знаємо, що ці люди (4500 осіб) не зможуть інфікувати інших. Це вже – успіх".

Тестування населення у майже 9-мільйонній Австрії розпочалося 4 грудня. Станом на неділю, 13 грудня, воно вже завершилося у всіх федеральних землях, крім Верхньої Австрії та Бургенланду – в останніх тестуватимуть до понеділка та вівторка відповідно.

Водночас, у двох землях – Тіролі та Верхній Австрії – вже заявили, що продовжать і надалі надавати безкоштовні послуги населенню з тестування на COVID-19.

Участь у тестуванні була безкоштовною та добровільною. Коронавірусне захворювання виявляли з допомогою швидкого тесту на антиген і результат відразу повідомлявся учасникам протягом 10-15 хвилин. У разі позитивного результату відразу на місці проводився більш точний ПЛР-тест для підтвердження захворювання.

Австрійська влада очікувала, що у масовому тестуванні візьмуть участь щонайменше 60% населення, однак явка виявилася набагато нижчою. Особливо це стосується майже 2-мільйонного Відня, де протестуватися прийшли лише 235 тис. осіб, що складає 13,5% від загальної кількості людей, які могли пройти тестування (старше 6 років). Найбільшою явка була у Верхній Австрії (37,8%), Тіролі (32,1%) та Форарльбергу (31,3%).

Відповідно до планів федерального уряду Австрії, з 8 по 10 січня в країні знову відбудеться масове тестування населення. При цьому, влада зараз думає над тим, як збільшити явку та заохотити населення до участі у тестуванні. Зокрема, за даними ЗМІ, розглядається навіть можливість виплати винагороди у 50 євро за участь у тестуванні.

Як повідомляв Укрінформ, федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц раніше заявляв, що масове тестування населення може стати своєрідною альтернативою жорсткому карантину, адже воно дає змогу виявити інфікованих коронавірусом, які безсимптомно розносять інфекцію, та локалізувати зараження.