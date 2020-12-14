Віденці проігнорували масове тестування на COVID-19

У столиці Австрії з 4 грудня по 13 грудня проходило масове тестування на COVID-19, участь у якому взяли 235 тис. осіб.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, віденці у своїй більшості проігнорували експеримент з масовим тестуванням, адже явка становила всього 13,5%.

На базі трьох великих виставкових об’єктів - Stadthalle, Marxhalle та Messe Wien – було створено 300 тестувальних ліній, які працювали з 8.00 до 18.00. Загальні спроможності дозволяли перевірити на коронавірус щодня до 150 тис. осіб.

Участь у тестуванні була безкоштовною та добровільною.

Тестування на коронавірус у Відні / Фото: Василь Короткий, Укрінформ

Коронавірусне захворювання виявляли з допомогою швидкого тесту на антиген і результат відразу повідомлявся учасникам протягом 10-15 хвилин. У разі позитивного результату відразу на місці проводився більш точний ПЛР-тест для підтвердження захворювання.

З метою уникнення скупчення людей у тестувальних центрах потрібно було здійснити попередню реєстрацію на спеціально створеному урядовому сайті та обрати вільний і, водночас, зручний для себе час. Водночас, з огляду на низьку явку, згодом було дозволено приходити тестуватися до виставкового центру Messe Wien і без попередньої реєстрації.

Міська влада виходила з того, що участь у масовому тестуванні візьмуть близько 60% населення Відня – 1,2 млн осіб. Втім, протягом 10 днів до тестувальних центрів прийшли лише 234 889 осіб. Це складає 13,5% від загальної кількості людей, які могли взяти участь у тестуванні (старше 6 років) – 1 млн 735 тис. осіб.

За попередніми даними, безсимптомний перебіг COVID-19 виявили у 591 жителя міста (0,25% від протестованих), ще у майже 200 осіб результат перевіряється.

Низьку явку представники міської влади Відня пояснюють двома причинами: перед цим багато мешканців міста вже протестувалися на коронавірус (лише за листопад – 200 тис. ПЛР-тестів), а також небажанням людей ризикувати і відправлятися під домашній карантин у разі позитивного результату.

Тестування населення проходить і в інших федеральних землях Австрії, населення якої налічує майже 9 млн осіб. У більшості земель воно вже завершилося, у декількох – триватиме до вівторка, 15 грудня.

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Австрійська влада заявляла, що розглядає масове тестування населення як своєрідну альтернативу локдауну, адже вона дає змогу виявити інфікованих коронавірусом, які безсимптомно розносять інфекцію, та локалізувати зараження.

Планується, що на початку січня 2021 року в Австрії буде організовано нове масове тестування населення.