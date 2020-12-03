Влада Австрії обмежить в’їзд в країну перед Різдвом

Перед різдвяними та новорічними святами в Австрії буде введено вимогу про обов’язкову домашню самоізоляцію для усіх, хто в'їжджатиме у республіку з країн з високим темпом поширення коронавірусу.

Про це заявив на пресконференції у Відні міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перед святами ми запровадимо дуже жорсткий режим в’їзду у країну. Він означає, що треба буде провести щонайменше 10 днів на карантині. Лише після п’ятого дня в’їзду в Австрію можна буде провести тест", - заявив він.

Таким чином, простої наявності негативного результату ПЛР-тесту буде вже недостатньо і тих, хто прибув до Австрії, будуть обов’язково відправляти на карантин.

За словами міністра, цей крок пов'язаний з тим, що, як продемонструвала літня статистика, 30% нових інфікувань в Австрії припадали на осіб, які повернулися з-за кордону. При цьому, більшість інфікованих прибували з країн Західних Балкан, вихідців з яких багато проживає в Австрії.

Пізніше в австрійському МВС повідомили, що нові обмеження щодо в’їзду в країну будуть діяти з 19 грудня по 10 січня. На самоізоляцію відправлятимуть тих осіб, які в’їжджатимуть з країн, де показник захворювання протягом 14-денного періоду на 100 тисяч перевищує 100 осіб.