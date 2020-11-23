Австрія очікує сотні тисяч доз вакцини проти COVID-19 у січні
Про це очільник МОЗ заявив під час пресконференції у Відні у понеділок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Згідно з моїм прогнозом, протягом січня ми матимемо кілька сотень тисяч доз", - заявив Аншобер, коментуючи ситуацію навколо вакцини від коронавірусу.
Австрійський міністр вважає малоймовірним, що виникнуть якісь труднощі з допуском вакцини на європейський ринок.
При цьому, він вказав на те, що ризик зараження буде поетапно знижено з допомогою добровільної вакцинації лише до літа.
В австрійському МОЗ сподіваються, що перші поставки вакцини матимуть місце вже у грудні, після чого відбудуться більш масові закупівлі. Також було заявлено, що Австрії може знадобитися близько 16 млн доз вакцини – по дві дози на людину, як цього потребується в окремих вакцинах.
Поки ж міністерство готується до майбутньої масштабної вакцинації та закуповує необхідні медичні матеріали: за останні кілька днів лише шприців було закуплено на 430 тис. євро.
Як повідомляв Укрінформ, наразі Єврокомісія має п’ять контрактів на постачання вакцин, дві з яких, за оцінкою Європейського медичного агентства EMA, можуть отримати першу ринкову авторизацію на ринку ЄС вже у другій половині грудня 2020 року.