Жорсткий карантин: Італія «почервоніє» на зимові свята

У святковий період вся територія Італії перейде в режим «червоної зони».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Обмеження «червоної зони» діятимуть у всій Італії з 24 по 27 грудня, з 31 грудня по 3 січня і з 5 по 6 січня.

За словами прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте, у цей період людям буде дозволено залишати будинки тільки з поважних причин, таких як робота, відвідування лікаря або купівля предметів першої необхідності.

При цьому правила дозволять людям приймати в своїх будинках максимум двох гостей, не враховуючи дітей молодше 14 років.

Комендантська година діятиме з 22:00 до 05:00.

Більш м'які обмеження діятимуть з 28 по 30 грудня і 4 січня. У ці дні люди зможуть вільно залишати свої будинки, але бари і ресторани залишаться закритими.

Конте сказав, що такі правила були розроблені, щоб «дозволити мінімальну соціалізацію, яка підходить для цього періоду».

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Як нагадує видання, в Італії з початку пандемії зареєстровано найвищу кількість загиблих в Європі, близько 68 000 осіб.