Жорсткий карантин: Італія «почервоніє» на зимові свята
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Обмеження «червоної зони» діятимуть у всій Італії з 24 по 27 грудня, з 31 грудня по 3 січня і з 5 по 6 січня.
За словами прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте, у цей період людям буде дозволено залишати будинки тільки з поважних причин, таких як робота, відвідування лікаря або купівля предметів першої необхідності.
При цьому правила дозволять людям приймати в своїх будинках максимум двох гостей, не враховуючи дітей молодше 14 років.
Комендантська година діятиме з 22:00 до 05:00.
Більш м'які обмеження діятимуть з 28 по 30 грудня і 4 січня. У ці дні люди зможуть вільно залишати свої будинки, але бари і ресторани залишаться закритими.
Конте сказав, що такі правила були розроблені, щоб «дозволити мінімальну соціалізацію, яка підходить для цього періоду».
Як нагадує видання, в Італії з початку пандемії зареєстровано найвищу кількість загиблих в Європі, близько 68 000 осіб.