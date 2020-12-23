Австрія розпочне вакцинацію проти COVID-19 цими вихідними
Про це повідомляє ORF, передає Укрінформ.
Загальнодержавна вакцинація стартує у віденській клініці "Фаворітен" та в одному з будинків для літніх.
Насамперед вакцину отримують люди з груп високого ризику, зокрема, віком понад 85 років, мешканців будинків для літніх, а також ті, хто доглядають за ними.
Очікується, що у січні в Австрію надійде близько 1 млн доз вакцини Pfizer/BioNTech, а також, імовірно, ще 200 тис. доз від іншого виробника.
Як повідомляв Укрінформ, в уряді Австрії заявили, що вакцинація від COVID-19, яка буде добровільною та безкоштовною, проходитиме у три етапи, починаючи з січня 2021 року.
Планується, що з квітня, вакцина має стати доступною для всього населення Австрії. В МОЗ країни прогнозують, що протягом третього кварталу 2021 року зможуть вакцинуватися всі охочі.