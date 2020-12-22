В Україні використовують тести, що виявляють кілька COVID-штамів - МОЗ

В Україні використовують тест-системи, які дозволяють визначати COVID-19 кількох штамів.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“ВООЗ після заяви Великої Британії звернула увагу всіх країн, щоб вони переглянули тест-системи, які використовуються в країнах саме на їх прицільність до гену шипу S вірусу. В Україні ще на початку пандемії прислухалися до рекомендацій ВООЗ, і допустили до реалізації і використання тест-системи, які визначають РНК вірусу за декількома фрагментами. Ми використовуємо як мінімум дві мішені. Тому навіть при появі декількох штамів наші тест-системи спрацюють, і ми будемо чітко виявляти коронавірусну хворобу і діагностувати” - сказав Ляшко.

Він додав, що наприкінці грудня Центр громадського здоров'я проведе зустріч виробників та постачальників тест-систем для ПЛР на визначення COVID-19.

“Ми проговоримо з ними про зміну праймерів, які Велика Британія опублікує 27 грудня для того, щоб змінити наші ПЛР-системи і додатково додати мішень, яка буде виловлювати білок нового мутованого вірусу”, - сказав Ляшко.

Як повідомлялося, Центр громадського здоров'я спростував інформацію, що поява нового варіанту SARS-COV-2 у Великій Британії пов'язана з початком вакцинальної кампанії.

Наразі новий варіант SARS-COV-2 виявлений у Великій Британії, Данії, Голландії, а також в Австралії.

На сьогодні немає даних про те, що мутований коронавірус збільшує летальність, або ускладнює перебіг хвороби.