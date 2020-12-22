В Україні не реєстрували «британський штам» коронавірусу – Центр здоров’я

Державна лабораторна мережа України забезпечена необхідним обладнанням та здатна виявити SARS-CoV-2 у пацієнтів незалежно від його штамів.

Як передає Укрінформ з посиланням на Центр громадського здоров'я, про це заявив в. о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін.

«Наразі вже зареєстровано 12 000 мутацій геному коронавірусу, і всі вони коректно визначаються тест-системами, які використовують в Україні. Ще на початку пандемії, за рекомендацією ВООЗ, ми почали і продовжуємо використовувати тест-системи, які визначають РНК вірусу за кількома фрагментами його геному. Вірус зазнає мутацій, усі ці форми досліджують, і наразі відсутні повідомлення про істотні зміни його геному, котрі мали б істотне клінічне або діагностичне значення. Україна як партнер світової мережі епіднагляду надає на секвенування і зразки коронавірусу наших пацієнтів. Так званий британський штам у нас не реєстрували», — каже Кузін.

Він також пояснює, що поява нового штаму жодним чином не пов’язана зі стартом вакцинальної кампанії у Великій Британії.

«По-перше, цей штам зареєстрували до початку програми вакцинації від коронавірусу і вже дослідили. По-друге, наприклад, у ПАР, де виявлено коронавірус зі схожою мутацією до британського, але котрий взагалі з останнім не пов’язаний, вакцинальна кампанія ще не розпочата — але там також був зареєстрований ще один новий штам», — каже очільник ЦГЗ.

Також важливо зазначити, що дані, пов’язані з цими штамами SARS-CoV-2, наразі не вказують на більш тяжкий перебіг або зростання смертності. Але ними дійсно починають частіше інфікуватися люди до 60 років, у яких рідше розвиваються важкі симптоми.

«Таке зростання вірулентності (заразності) спричинено мутацією шипоподібного протеїну коронавірусу, котрим він зв’язується з клітинами людини, і такий варіант швидше поширюється від людини до людини», — пояснив Кузін.

Як повідомлялося, 14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант SARS-CoV-2, носіями якого є не менше 1 000 людей (станом на 13 грудня). Нині тривають дослідження для розуміння його впливу на клінічну картину та громадське здоров’я.

За інформацією від ВООЗ і CDC, цей варіант SARS-CoV-2 характеризується набором мутацій білка шипоподібного відростка.

Деякі з цих мутацій вже були виявлені в інших регіонах світу, але про таке їх поєднання за межами Великої Британії поки не повідомляли. Наразі близько 30 країн Європи вже припинили сполучення з Великою Британією, аби запобігти поширенню нового штаму вірусу.

Вивчення нового варіанта SARS-CoV-2 триває, і результати мають бути найближчими тижнями.

фото: ЕРА-EFE