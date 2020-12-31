Канада закликає Китай звільнити журналістів, які писали про COVID-19

Канада засуджує вирок, винесений у Китаї журналістці Чжан Чжань, яка на початку року розповідала про поширення коронавірусу в місті Ухань.

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сторінці МЗС Канади у Твіттері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада дуже стурбована 4-річним вироком громадянській журналістці Чжан Чжань. Ми закликаємо до негайного звільнення її та інших, хто писав про пандемію COVID-19 у Китаї, серед них: Фанг Бін, Ченг Мей та Кай Вей”, - зазначили у МЗС.

Le Canada est très préoccupé par la peine d'emprisonnement de 4 ans prononcée contre la journaliste Zhang Zhan. — Pol. étrangère CAN (@CanadaPE) December 29, 2020

У відомстві також засудили переслідування Китаєм опозиціонерів у Гонконгу.

“Канада висловлює глибоке занепокоєння стосовно секретного судового процесу над Шеньчженською дванадцяткою. Ми закликаємо китайську владу проводити судові процеси з дотриманням принципів належного процесу та судової прозорості, відповідно до міжнародних норм і стандартів прав людини”, - зазначає канадський МЗС у Твіттері.

Як повідомлялося, 28 грудня у Шанхаї був винесений вирок журналістці Чжан Чжань, яка розповідала про спалах коронавірусу в Ухані. Її засудили на 4 роки ув'язнення.

Того ж дня в Шеньчжені в закритому режимі розпочався суд над 10 молодими гонконгськими активістами, які у серпні 2020 року хотіли вирушити морем на Тайвань. За повідомленнями ЗМІ, обвинуваченим усе ще не дозволяють контактувати з адвокатами та родичами.

Фото: Xinhua