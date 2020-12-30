Китай засекречує дослідження про походження коронавірусу - ЗМІ

Влада Китаю всіляко засекречує дослідження щодо походження коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Як зазначається, дослідники летючих мишей виявили зацікавленість в одному з районів на півдні Китаю. Саме в цьому місці розташована печера, в якій можуть жити летючі миші, які є носієм вірусу, рідного до COVID-19.

За словами співрозмовників, нещодавно це місце відвідала команда дослідників, яким вдалося взяти звідти певні зразки. Проте китайська влада їх конфіскувала, а самим спеціалістам заборонили говорити з пресою.

Більш того, у листопаді цього року автомобілі з поліцейськими у цивільному одязі заблокували дорогу журналістам AP, які прямували до цієї печери.

Розслідування AP показує, що китайський уряд суворо контролює всі дослідження щодо походження коронавірусу, при цьому одночасно активно просуваючи хибні теорії, що COVID-19 має своє походження поза Китаєм.

Раніше американський телеканал CNN із посиланням на дослідження Китайського центру з контролю та профілактики захворювань повідомив, що у китайському місті Ухань реальна кількість інфікованих хворобою COVID-19 ймовірно удесятеро перевищує офіційну статистику захворюваності.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 82 695 050 випадків коронавірусу, зокрема 1 804 321 летальний, одужали 58 611 419 осіб.

Фото: Xinhua