Помпео закликає Китай звільнити журналістку, засуджену за правду про COVID-19

США засуджують вирок, винесений у Китаї журналістці Чжан Чжань, яка на початку року розповідала про поширення коронавірусу в місті Ухань.

Про це йдеться в офіційній заяві, з якою виступив державний секретар США Майк Помпео, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми закликаємо уряд КНР негайно та без усіляких умов звільнити її (Чжан Чжань - ред.). Комуністична партія Китаю ще раз показала, що робитиме все можливе, аби змусити замовкнути тих, хто ставить під сумнів офіційну лінію, навіть якщо це стосується важливої для громадського здоров’я інформації», - сказав держсекретар США.

Він підкреслив, що «брехня - це характерна риса» авторитарних режимів.

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За словами Помпео, КПК від самого початку обмежувала й маніпулювала інформацією про спалах COVID-19 у місті Ухань та «жорстоко примушувала мовчати всіх сміливців, які розповідали правду». Глава Держдепу заявив, що на тлі цензури у китайських ЗМІ світ значною мірою покладався на повідомлення таких журналістів, як Чжан Чжань, аби зрозуміти справжню ситуацію в Ухані.

«Поспішний суд (над Чжан Чжань – ред.), де іноземним спостерігачам відмовили в доступі, підтверджує, що КПК боїться китайських громадян, які говорять правду», - підсумував Помпео.

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Він додав, що страх китайського уряду перед прозорістю, а також постійне придушення основних свобод «є ознакою слабкості, а не сили та загрози для всіх нас».

Як повідомлялося, 28 грудня у Шанхаї був винесений вирок журналістці Чжан Чжань, яка розповідала про спалах коронавірусу в Ухані. Її засудили на 4 роки ув'язнення.