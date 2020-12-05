США запровадили санкції проти чиновників Компартії Китаю

США запровадили візові обмеження щодо низки китайських чиновників, зокрема членів Комуністичної партії Китаю у зв'язку з «діяльністю з примусу».

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві держсекретаря США Майкла Помпео.

«Сьогодні я, користуючись своїми повноваженнями у рамках закону про імміграцію та громадянство, накладаю візові обмеження на посадових осіб КНР і КПК і осіб, які беруть активну участь у діяльності відділу Єдиного фронту, які вдавалися або погрожували фізичним насильством, викраденням і розголошенням конфіденційної інформації, шпигунством, саботажем або зловмисним втручанням у внутрішні політичні справи, академічну свободу, особисте життя або підприємницьку діяльність», - сказав Помпео.

За словами держсекретаря, дії китайських чиновників, які потрапили під санкції, були спрямовані на те, щоб «схилити до співпраці і примушувати» тих, хто виступає проти політики КНР.

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Помпео зазначив, що продовжить запроваджувати подібні візові обмеження, щоб дати зрозуміти, «що ті, хто несе відповідальність за дії, що суперечать заснованому на правилах міжнародного порядку, небажані у США».