США ввели санкції проти виробника мікрочіпів SMIC

США розширили санкційний список на чотири китайські компанії.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міноборони країни.

Під санкції потрапили третя за величиною нафтогазова корпорація Китаю CNOOC і найбільший виробник мікрочіпів в країні SMIC.

Також до спискук увійшли China Construction Technology Co (інжиніринг) і China International Engineering Consulting Corp. (Інженерний консалтинг).

Санкції передбачають заборону на продаж згаданим в списку китайським компаніям американських товарів і технологій.