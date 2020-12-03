Китай проводить операцію з впливу на команду Байдена - розвідка США

Китай веде кампанію впливу на майбутню адміністрацію обраного президента США Джо Байдена.

Про це заявив директор Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільяма Еваніни під час кібер-саміту, організованого Інститутом Аспена, повідомляє Укрінформ із посиланням на Business Insider.

«Ми також побачили сплеск, який був запланований та передбачений нами, що Китай перенаправить свої кампанії впливу на нову адміністрацію... І коли я кажу це — про злочинний іноземний вплив, дипломатичний вплив на стероїдах (тобто посилений вплив – ред.) — ми вже бачимо цю гру по всій країні, і не лише з тими, хто потрапив до нової адміністрації, але і з тими, хто оточує цих людей», — сказав Еваніна.

Він не надав конкретної інформації щодо кампанії впливу, однак зазначив, що його люди будуть працювати з командою Байдена, щоб допомогти йому виявити атаки.

За словами Еваніни, наразі велика кількість китайських дослідників у США «перебувають тут за вказівкою китайського уряду».

Помічник генерального прокурора США з питань національної безпеки Джон Демерс, який також виступав на заході, розповів, що в цілому більше тисячі осіб, підозрюваних в шпигунстві на користь КНР, втекли зі Сполучених Штатів.

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На думку Демерса, лише КНР має «ресурси, можливості та бажання» займатися політичним і економічним шпигунством «та іншою шкідливою діяльністю» в таких масштабах.

Як повідомляв Укрінформ, перед президентськими виборами у США радник президента з національної безпеки Роберт О'Браєн заявляв, що Китай взяв на себе найактивнішу роль серед країн, що прагнуть втрутитися в американські вибори. За ним йдуть Іран та РФ.