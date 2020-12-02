Єврокомісія представила план співпраці зі США за президентства Байдена

Європейська комісія представила новий "трансатлантичний порядок денний", у якому окреслені пріоритетні напрямки співпраці між ЄС і США за президентства Джо Байдена.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ЄК.

У Єврокомісії зазначили, що перемога на виборах Джо Байдена і віцепрезидента Камали Гарріс, поєднані з більш рішучими діями ЄС та новими геополітичними і економічними реаліями, «створюють рідкісну можливість оформити новий трансатлантичний порядок денний для глобальної співпраці, що грунтується на спільних цінностях, інтересах і глобальних впливах».

«Ми виступаємо з ініціативою щодо розробки нового трансатлантичного порядку денного, що відповідає картині світу. Трансатлантичний альянс грунтується на спільних цінностях, історії, а також інтересах - це побудова сильнішого, більш мирного й процвітаючого світу. Коли трансатлантичне партнерство міцне, від цього стають сильнішими і ЄС, і США», - заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Високий представник ЄС Жозеп Боррель запропонував побудувати партнерство, яке забезпечить процвітання, стабільність, мир та безпеку для громадян на обох континентах та у всьому світі.

Новий порядок денний охоплює чотири напрямки співпраці ЄК та США. Серед них – подоланням епідемії коронавірусу та її наслідків. ЄС сподівається на те, що США також візьме на себе світове лідерство щодо координації спільної протидії епідемії у таких питаннях, як розповсюдження вакцини, тестів і ліків, напрацювання спільних механізмів реагування, реформування і посилення Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Другим напрямом є спільна робота із захисту планети та процвітання. ЄС пропонує розробити разом з США «всеосяжний трансатлантичний зелений порядок денний» для координації роботи з досягнення амбітних глобальних угод, починаючи зі спільного зобов'язання щодо досягнення нульових викидів до 2050 року.

У ЄС також пропонують співпрацювати з США у сфері технологій, торгівлі та стандартів. «ЄС прагне через переговори вирішити проблемні питання у двосторонній торгівлі із США, реформувати Світову організацію торгівлі та створити нову Раду ЄС та США з торгівлі й технологій. Крім того, ЄС пропонує розпочати діалог із США щодо відповідальності великих онлайн-платфом, чесного оподаткування та боротьби з викривленнями на ринку і розробити спільний підхід до захисту критично важливих технологій», - зазначають у Єврокомісії.

Четвертим напрямом є підтримка безпеки, захисту прав людини і демократії у світі. «Сильне партнерство ЄС та США відіграватиме ключову роль у підтримці демократичних цінностей, глобальної і регіональної стабільності, процвітання й урегулюлювання конфліктів», - йдеться у повідомленні.

Європейській Раді пропонується схвалити цей план та запропонувати перші кроки як дорожню карту для нового трансатлантичного порядку денного глобальної співпраці напередодні його запуску на саміті ЄС та США у першій половині 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, президент Європейської Ради Шарль Мішель 23 листопада провів телефонну розмову з обраним президентом США Джо Байденом та висловив сподівання на «відбудову» з новою адміністрацією міцного трансатлантичного альянсу на основі спільних цінностей та інтересів.

Також Шарль Мішель запросив обраного президента США на спеціальну зустріч членів Європейської ради в Брюсселі у 2021 році для обговорення спільних пріоритетів.

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