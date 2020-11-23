Президент Євроради запросив Байдена до Брюсселя

Президент Європейської Ради Шарль Мішель 23 листопада провів телефонну розмову з обраним президентом США Джо Байденом та висловив сподівання на «відбудову» з новою адміністрацією міцного трансатлантичного альянсу на основі спільних цінностей та інтересів.

Як повідомляє Укрінформ, таке повідомлення оприлюднене у понеділок на сайті Європейської Ради.

«Президент Європейської Ради Шарль Мішель… привітав обраного президента Джо Байдена з обранням 46-м Президентом США та Камалу Харріс як майбутнього віцепрезидента. В ході розмови Президент Мішель запропонував відбудувати потужній трансатлантичний альянс на основі спільних інтересів та цінностей, які поділяють сторони. Він привітав потужні зобов’язання обраного президента Байдена перед союзниками США та його підтримку європейському співробітництву», - йдеться в інформації.

Шарль Мішель запросив обраного президента США на спеціальну зустріч членів Європейської ради в Брюсселі у 2021 році для обговорення спільних пріоритетів.

«Зараз прийшов час поєднувати сили. У світі, що змінюється, наше партнерство буде більш важливим, ніж будь-коли, для захисту наших громадян, для нового запуску наших економік, для зупинення глобального потепління та для створення більш безпечного світу. ЄС і США завжди досягатимуть більшого, якщо крокуватимуть разом», - наголосив президент Євроради.

Як вже повідомляв Укрінформ, у відносинах між США і Євросоюзом протягом кількох минулих років накопичилося чимало проблемних питань, серед яких – торговельна суперечка між сторонами у справі Boeing-Airbus, вихід США із Паризької кліматичної угоди, припинення участі США у «ядерній» угоді з Іраном та членства у ВООЗ. Кілька днів тому представники ЄС висловили жаль з приводу припинення США участі у договорі «Відкритого неба», що послаблює саму угоду та пов’язані із нею питання європейської безпеки.

Європейська сторона на різних рівнях неодноразово висловлювала готовність вирішувати згадані проблемні питання у дусі конструктивного партнерства із США, на основі спільних цінностей та з урахуванням взаємних інтересів. Надію на повноцінне відновлення партнерства із Вашингтоном офіційний Брюссель пов’язує, у тому числі, із змінами в американській адміністрації.

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