ЗМІ дізналися, кого Байден може призначити постпредом в ООН

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден, ймовірно, призначить дипломата Лінду Томас-Грінфілд постійним представником США в ООН.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Axios із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що джерела в Демократичній партії повідомили журналістам про призначення Грінфілд на посаду глави місії США в ООН як «темношкірої жінки та поважного дипломата для відновлення морального духу».

Грінфілд працювала помічником державного секретаря з питань Африки з 2013 по 2017 роки, потім була старшим радником консалтингового агентства Albright Stonebridge Group.

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Як повідомляв Укрінформ, демократ Джо Байден готовий уже скоро оголосити номінантів на посади глави Державного департаменту та радника Білого дому з питань національної безпеки в новій адміністрації. Очікується, що ними будуть Ентоні Блінкен та Джейк Салліван відповідно.

Як повідомляють ЗМІ, обраний президент оприлюднить призначення на ключові посади в його майбутній адміністрації 24 листопада.

Фото: Getty Images