ЗМІ дізналися, кого Байден може призначити постпредом в ООН
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Axios із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що джерела в Демократичній партії повідомили журналістам про призначення Грінфілд на посаду глави місії США в ООН як «темношкірої жінки та поважного дипломата для відновлення морального духу».
Грінфілд працювала помічником державного секретаря з питань Африки з 2013 по 2017 роки, потім була старшим радником консалтингового агентства Albright Stonebridge Group.
Як повідомляв Укрінформ, демократ Джо Байден готовий уже скоро оголосити номінантів на посади глави Державного департаменту та радника Білого дому з питань національної безпеки в новій адміністрації. Очікується, що ними будуть Ентоні Блінкен та Джейк Салліван відповідно.
Як повідомляють ЗМІ, обраний президент оприлюднить призначення на ключові посади в його майбутній адміністрації 24 листопада.
Фото: Getty Images