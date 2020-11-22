Facebook передасть акаунт президента США Байдену у день інавгурації

Соціальна мережа Facebook має намір передати офіційний акаунт президента США @POTUS Джо Байдену в день інавгурації 20 січня, незалежно від думки чинного президента Дональда Трампа.

Як передає Укрінформ, про це Reuters підтвердили у компанії.

«У 2017 році ми працювали як з адміністрацією Обами, так і з адміністрацією Трампа, щоб 20 січня перехід їхніх акаунтів у Facebook та Instagram відбувся безперешкодно, і ми очікуємо зробити те саме у цій ситуації (з Байденом – ред.)», - повідомив представник соцмережі.

Раніше стало відомо, що соціальна мережа Twitter має намір передати офіційний акаунт президента США @POTUS Джо Байдену в день інавгурації, незалежно від думки чинного президента Дональда Трампа.

Як повідомляв Укрінформ, обраний президент США Джо Байден уже розпочав формування нової адміністрації і визначив кандидатури до призначення на ключові позиції в Білому домі.

Водночас чинний президент США Дональд Трамп продовжує заперечувати перемогу Байдена на виборах і відмовляється проводити процедури передачі повноважень новій адміністрації.