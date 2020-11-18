Байден призначив ключових посадовців перехідної адміністрації

Байден призначив ключових посадовців перехідної адміністрації

Укрінформ
Джо Байден, який, за попередніми даними, здобув перемогу на виборах президента США, оголосив про призначення ключових посадовців перехідної адміністрації.

Про це йдеться в офіційній заяві, розміщеній на сайті штабу Байдена - Гарріс, передає кореспондент Укрінформу.

«Обраний президент Байден і обрана віцепрезидент Гарріс мають амбітний та невідкладний порядок денний для подальших дій. Команда, яку ми вже почали збирати, дозволить нам розв’язати проблеми, що постануть перед нашою країною вже в перший день (після інавгурації - ред.)», - заявив у цьому зв’язку керівник апарату Білого дому Рон Клейн.

Таким чином, оголошено дев'ять призначень в новій адміністрації Білого дому. Старшим радником президента став Майк Донілон; заступницею голови адміністрації – Джен Діллон; юрисконсультом Білого дому – Дана Ремус; головою адміністрації першої леді – Джулісса Панталеон; головним радником першої леді – Ентоні Бернал; радником президента - Стів Річетті; директором канцелярії Білого дому з публічних питань – Седрік Річмонд; директоркою канцелярії Білого дому з питань міжурядових відносин – Джуліє Родрігес; директоркою з питань діяльності Овального кабінету Енні Томасіні.

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Як повідомляв Укрінформ, минулої середи Джо Байден офіційно оголосив про перше призначення – керівника своєї адміністрації, яким став його давній помічник Рон Клейн. У штабі заявили, що впродовж ближчих тижнів відбудуться інші призначення на ключові посади нової адміністрації, які будуть збалансовані з точки зору гендерного та расового підходів.

Водночас чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовляється визнавати свою поразку на президентських виборах – він розпорядився, щоб його адміністрація утримувалась від будь-яких кроків у взаємодії з перехідною командою Байдена.

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