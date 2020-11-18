Байден призначив ключових посадовців перехідної адміністрації

Джо Байден, який, за попередніми даними, здобув перемогу на виборах президента США, оголосив про призначення ключових посадовців перехідної адміністрації.

Про це йдеться в офіційній заяві, розміщеній на сайті штабу Байдена - Гарріс, передає кореспондент Укрінформу.

«Обраний президент Байден і обрана віцепрезидент Гарріс мають амбітний та невідкладний порядок денний для подальших дій. Команда, яку ми вже почали збирати, дозволить нам розв’язати проблеми, що постануть перед нашою країною вже в перший день (після інавгурації - ред.)», - заявив у цьому зв’язку керівник апарату Білого дому Рон Клейн.

Таким чином, оголошено дев'ять призначень в новій адміністрації Білого дому. Старшим радником президента став Майк Донілон; заступницею голови адміністрації – Джен Діллон; юрисконсультом Білого дому – Дана Ремус; головою адміністрації першої леді – Джулісса Панталеон; головним радником першої леді – Ентоні Бернал; радником президента - Стів Річетті; директором канцелярії Білого дому з публічних питань – Седрік Річмонд; директоркою канцелярії Білого дому з питань міжурядових відносин – Джуліє Родрігес; директоркою з питань діяльності Овального кабінету Енні Томасіні.

Як повідомляв Укрінформ, минулої середи Джо Байден офіційно оголосив про перше призначення – керівника своєї адміністрації, яким став його давній помічник Рон Клейн. У штабі заявили, що впродовж ближчих тижнів відбудуться інші призначення на ключові посади нової адміністрації, які будуть збалансовані з точки зору гендерного та расового підходів.

Водночас чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовляється визнавати свою поразку на президентських виборах – він розпорядився, щоб його адміністрація утримувалась від будь-яких кроків у взаємодії з перехідною командою Байдена.