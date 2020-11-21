Twitter передасть акаунт президента США Байдену, незалежно від думки Трампа

Twitter передасть акаунт президента США Байдену, незалежно від думки Трампа

Укрінформ
Соціальна мережа Twitter має намір передати офіційний акаунт президента США @POTUS Джо Байдену в день інавгурації, незалежно від думки чинного президента Дональда Трампа. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Post.

«Twitter активно готується підтримати перехід інституційних акаунтів Білого дому у Твіттері 20 січня 2021 року», - повідомив представник соцмережі.

Інші урядові акаунти, такі як @VP (віцепрезидент), @FLOTUS (перша леді США), @whitehouse (Білий дім), також будуть передані адміністрації Байдена.

Твіти адміністрації Трампа будуть заархівовані Національним управлінням архівів і документації США.

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Як повідомлялося, обраний президент США Джо Байден уже розпочав формування нової адміністрації і визначив кандидатури до призначення на ключові позиції в Білому домі.

Водночас чинний президент США Дональд Трамп продовжує заперечувати перемогу Байдена на виборах і відмовляється проводити процедури передачі повноважень новій адміністрації.

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