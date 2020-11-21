Twitter передасть акаунт президента США Байдену, незалежно від думки Трампа
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Post.
«Twitter активно готується підтримати перехід інституційних акаунтів Білого дому у Твіттері 20 січня 2021 року», - повідомив представник соцмережі.
Інші урядові акаунти, такі як @VP (віцепрезидент), @FLOTUS (перша леді США), @whitehouse (Білий дім), також будуть передані адміністрації Байдена.
Твіти адміністрації Трампа будуть заархівовані Національним управлінням архівів і документації США.
Як повідомлялося, обраний президент США Джо Байден уже розпочав формування нової адміністрації і визначив кандидатури до призначення на ключові позиції в Білому домі.
Водночас чинний президент США Дональд Трамп продовжує заперечувати перемогу Байдена на виборах і відмовляється проводити процедури передачі повноважень новій адміністрації.