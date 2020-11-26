Єврокомісія пропонує науковий підхід у протидії гібридним загрозам

Єврокомісія оприлюднила наукові рекомендації для аналізу та оцінки гібридних загроз, реалізація яких має підвищити стійкість країн-членів.

Як повідомляє Укрінформ, пропозиції Спільного дослідницького центру ЄС (JRC) оприлюднені на сайті Єврокомісії.

Передбачається, що ці рекомендації мають полегшити виявлення гібридних загроз на ранніх етапах, визначати недоліки в готовності до протидії та планувати ефективні заходи боротьби з ними.

"Запропонована концепція надає нам необхідні інструменти, оскільки містить широкий опис гібридних загроз, акторів та інструментів, які можуть бути використані проти країн ЄС», - зауважила єврокомісар з питань інновації, досліджень, культури, освіти та молоді Марія Габріел.

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Як зазначається, кібератаки, кампанії дезінформації, втручання у вибори окремо не можусть становити гібридну загрозу, але можуть бути її частиною. Недружні дії розробляються так, щоб ускладнити їх ідентифікацію або спрямованість проти будь-яких суб’єктів або груп. У такому разі сторона-нападник намагається розмити межі між окремими складовими гібридної загрози, між правдою і брехнею, між моральними оцінками прийнятної та неприйнятної поведінки, маніпулює недоліками правової системи.

Загальною метою таких ворожих дій є підрив громадської довіри до демократичних інституцій, руйнування ключових цінностей суспільства, спроба посилити геополітичні впливи та ослабити спроможності країн до прийняття ефективних рішень.

Як вже повідомляв Укрінформ, у грудні минулого року Рада міністрів ЄС погодила головні напрямки протидії гібридним загрозам та підвищення стійкості країн-членів, та координації такої діяльності, яка належить до компетенції країн-членів.

Відповідна резолюція Ради ЄС визначає гібридні загрози як широкий спектр скоординованих методів та дій, що використовуються з метою ураження вразливих демократичних держав та інституцій, не переступаючи межу формального розв’язання військових дій. Прикладами таких дій названі кібернетичні атаки, втручання у вибори, кампанії дезінформації, включаючи ті, що здійснюються у соціальних медіа.

Зусилля з протидії таким загрозам є частиною так званого Стратегічного порядку денного ЄС на 2019-2024 роки.