Україну та Грузію запросили на зустріч міністрів закордонних справ НАТО
Як повідомляє Укрінформ, про це під час віртуального виступу перед учасниками Парламентської Асамблеї НАТО заявив Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Повний запис його промови можливо знайти на сайті Північноатлантичного Альянсу.
У ході дискусії Генеральний секретар НАТО відповів на запитання голови постійної делегації України в ПА НАТО народного депутата Єгора Чернєва щодо змістовної частини міжнародних зусиль із стримування експансії Росії у Чорному морі та для демілітаризації регіону.
«Ми просуваємося у Чорному морі, збільшуємо нашу присутність у регіоні. Зрозуміло, що у цьому регіоні заходяться наші прибережні держави – Туреччина, Болгарія, Румунія… Ми нарощуємо співпрацю із двома поважними партнерами, Україною і Грузією. Наступного тижня у нас відбудеться зустріч міністрів закордонних справ. Тоді ми матимемо спеціалізовану сесію щодо безпеки у Чорному морі, безпеку вакцинації, і ми запросили міністрів закордонних справ України і Грузії взяти участь у цій зустрічі», - сказав Єнс Столтенберг.
Зустріч Північноатлантичної Ради (NAC) на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в форматі захищеної телеконференції 1-2 грудня 2020 року.
Як повідомляв Укрінформ, у квітні поточного року під час попередньої зустрічі у віртуальному форматі міністри закордонних справ НАТО ухвалили заходи з подальшого поглиблення партнерства Альянсу з Україною і Грузією. Зокрема, це стосується проведення додаткових навчань у стратегічному регіоні Чорного моря, спільну роботу з протидії гібридним загрозам, а також систему обміну даними авіаційних радарів для підвищення безпеки повітряного простору.