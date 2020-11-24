Україну та Грузію запросили на зустріч міністрів закордонних справ НАТО

Союзники по Північноатлантичному Альянсу, які проведуть на початку наступного тижня зустріч на рівні міністрів закордонних справ, запросили до участі у сесії стосовно безпеки у Чорноморському регіоні керівників зовнішньополітичних відомств України і Грузії.

Як повідомляє Укрінформ, про це під час віртуального виступу перед учасниками Парламентської Асамблеї НАТО заявив Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Повний запис його промови можливо знайти на сайті Північноатлантичного Альянсу.

У ході дискусії Генеральний секретар НАТО відповів на запитання голови постійної делегації України в ПА НАТО народного депутата Єгора Чернєва щодо змістовної частини міжнародних зусиль із стримування експансії Росії у Чорному морі та для демілітаризації регіону.

«Ми просуваємося у Чорному морі, збільшуємо нашу присутність у регіоні. Зрозуміло, що у цьому регіоні заходяться наші прибережні держави – Туреччина, Болгарія, Румунія… Ми нарощуємо співпрацю із двома поважними партнерами, Україною і Грузією. Наступного тижня у нас відбудеться зустріч міністрів закордонних справ. Тоді ми матимемо спеціалізовану сесію щодо безпеки у Чорному морі, безпеку вакцинації, і ми запросили міністрів закордонних справ України і Грузії взяти участь у цій зустрічі», - сказав Єнс Столтенберг.

Зустріч Північноатлантичної Ради (NAC) на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в форматі захищеної телеконференції 1-2 грудня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні поточного року під час попередньої зустрічі у віртуальному форматі міністри закордонних справ НАТО ухвалили заходи з подальшого поглиблення партнерства Альянсу з Україною і Грузією. Зокрема, це стосується проведення додаткових навчань у стратегічному регіоні Чорного моря, спільну роботу з протидії гібридним загрозам, а також систему обміну даними авіаційних радарів для підвищення безпеки повітряного простору.