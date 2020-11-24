Байден наполягатиме на збільшенні витрат на НАТО - Столтенберг

Європейським партнерам не варто очікувати, що новий президент США буде менш наполегливим у вимогах до союзників по НАТО підвищувати витрати на оборону.

Таку думку в інтерв'ю медіа-групі Funke висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Укрінформ.

За словами генсека, майбутній президент США Джо Байден, як і Дональд Трамп, наполягатиме на збільшенні витрат на оборону з боку європейських союзників.

Столтенберг переконаний, що в Байдені НАТО матиме «сильного прихильника».

Читайте також: Трамп доручив почати передачу справ адміністрації Байдена

Він закликав не відмовлятися через пандемію від зобов'язань довести витрати на оборону до 2 відсотків ВВП та не допустити виникнення кризи в сфері безпеки. Серед загроз, які лишаються і навіть посилюються, він назвав Росію, яка продовжує нарощувати власні озброєння; ІДІЛ, яка намагається посилити свої позиції в Сирії та Іраку, а також посилення ролі Китаю.

Столтенберг і Байден провели свою першу після американських виборів розмову в понеділок. У її ході Байден запевнив, що Сполучені Штати будуть і надалі віддані зобов'язанню відповідно до Статті 5 Уставу, та іншим принципам організації.

За часів президентства Трампа відносини між США та НАТО зазнали суттєвого погіршення. Висловлювалися навіть побоювання, що він може припинити членство країни в альянсі.

Фото: Getty Images