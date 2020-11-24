Трамп доручив почати передачу справ адміністрації Байдена

Управління служб загального призначення Білого дому розпочало формальний процес, передбачений протоколами щодо передачі влади новій адміністрації, яка зараз формується демократом Джо Байденом.

Про це повідомив у понеділок на офіційній твітер-сторінці президент США Дональд Трамп, передає Укрінформ.

«У інтересах нашої країни, я рекомендую Емілі (Емілі Мерфі, главі Управління служб загального призначення – ред.) та її команді зробити все, що необхідно з початковими протоколами, і я сказав моїй команді здійснити те саме»,- зазначив Трамп.

Таким чином, нинішній господар Білого дому фактично визнав необхідність передачі влади своєму конкуренту, який отримав суттєву перевагу на президентських виборах. Водночас, Трамп заявив, що надалі боротиметься в судах за те, щоби переглянути результати голосувань.

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«Наша справа впевнено триває, ми продовжимо боротьбу, і я вірю, що ми переможемо!»- написав Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок комісія в штаті Мічиган офіційно затвердила перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Минулої п’ятниці такий самий результат був оголошений у Джорджії. Наразі судова тяганина, ініційована командою Трампа, продовжується в штатах Аризона, Вісконсін і Пенсильванія.