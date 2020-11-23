Байден оголосив кандидатів на ключові посади у своїй адміністрації

Демократ Джо Байден, який був названий переможцем президентських виборів у США, оголосив про номінацію ключових чиновників нової адміністрації, які відповідатимуть за напрями зовнішньої політики й національної безпеки.

Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій на сайті перехідної адміністрації Байдена й Гарріс, повідомляє Укрінформ.

«Досвідчені, перевірені в кризових ситуаціях лідери негайно почнуть працювати над відбудовою наших установ, оновлять і переосмислять американське лідерство, щоби захистити американців і вдома, і за кордоном, та відповідатимуть на вирішальні виклики сучасності - від інфекційних хвороб, до тероризму, розповсюдження ядерної зброї, кібер загроз та кліматичних змін», - зазначається в оприлюдненій заяві.

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Таким чином, у новій адміністрації оголошені такі номінації:

- колишній заступник державного секретаря Ентоні Блінкен очолить Державний департамент США;

- ексзаступник міністра охорони здоров’я Алехандро Майоркас стане міністром з питань внутрішньої безпеки;

- ветеранка дипломатичної служби США посол Лінда Томас-Грінфілд – постійним представником США при ООН;

- колишній держсекретар США Джон Керрі – спеціальним посланником президента у справах клімату, який також засідатиме в Раді національної безпеки;

- колишня заступниця директора ЦРУ Евріл Гейнс – директором Національної розвідки США;

- ексрадник віцепрезидента Джейк Салліван – радником президента з питань національної безпеки.

«Мені потрібна команда, готова в перший же день допомогти повернути лідерські позиції Америки, об’єднати світ, щоби відповісти на найбільші виклики, які постали перед нами, а також просувати нашу безпеку, процвітання та цінності», - підкреслив Джо Байден.

Як повідомлялося, інавгурація наступного президента США має відбутися 20 січня 2021 року у Вашингтоні.