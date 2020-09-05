Китай найактивніше втручається у вибори США - радник Трампа

Китай взяв на себе найактивнішу роль серед країн, що прагнуть втрутитися в американські вибори.

Як передає Укрінформ, про це заявив радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн, інформує Reuters.

"Ми знаємо, що китайці взяли на себе найактивнішу роль", - зазначив О'Браєн.

Він додав, що за Китаєм йдуть Іран та РФ.

Американська розвідка з’ясувала, що Москва організувала кіберкампанію для впливу на президентські вибори 2016 року на користь тодішнього кандидата-республіканця Дональда Трампа, є повідомлення, що хакери можуть спробувати вплинути на вибори у США, які відбудуться 3 листопада цього року.

"Ми дуже чітко дали зрозуміти китайцям, росіянам, іранцям та іншим, про що не повідомлялося публічно, що ті ... хто намагатиметься втрутитися в американські вибори матиме сейозні наслідки", - додав О'Браєн.

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Як повідомлялося, вибори президента США призначені на 3 листопада 2020 року. Переможець має стати до виконання обов’язків у січні 2021 року. Головними претендентами на президентську посаду вважаються діючий президент Дональд Трамп та кандидат від Демократичної партії Джо Байден.