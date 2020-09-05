Трамп вперше прокоментував інформацію про отруєння Навального

Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував інформацію про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною "Новічок".

Як прередає Укрінформ, про це повідомляє CGTN.

"Я точно не знаю, що сталося. Ситуація мені здається трагічною. Це жахливо. Це не мало статися. У нас ще немає чітких доказів, але ми подивимося уважніше", - заявив Трамп у п'ятницю.

Він при цьому зауважив, що досі не бачив доказів того, що російський опозиційний лідер Навальний був отруєний, як заявляє Німеччина.

Трамп додав, що чув, що Німеччина дійшла висновку, що Навальний був отруєний смертоносним нервово-паралітичним агентом "Новічок".

"Ми на власні очі цього не бачили", - сказав Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів із Томська до Москви. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доправлений до Берліна. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести виявили в організмі Навального наявність нервово-паралітичної речовини "Новічок".

Фото: The White House