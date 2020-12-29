Німеччина закликає Китай припинити репресії проти опозиції

Уповноважена уряду ФРН з питань прав людини та гуманітарної допомоги при МЗС Бербель Кофлер висловила надзвичайну стурбованість судовими рішеннями проти опозиції в Китаї.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті МЗС ФРН, повідомляє Укрінформ.

«Я шокована численними судовими рішеннями проти адвокатів, журналістів та активістів опозиції в Китаї за останні кілька днів. Це вкотре показує, як за допомогою невизначених юридичних умов обмежуються громадянські свободи», - йдеться й заяві.

Як приклад Кофлер наводить вирок адвокату Ю Веньшену за «підбурювання підривної діяльності», називаючи його «серйозним ударом по верховенству права в КНР».

У Берліні також глибоко стурбовані здоров’ям блогерки, журналістки та колишньої адвокатки Чжан Чжань. Вона повідомила про спалах коронавірусу в місті Ухань, і тепер її засудили за «підбурювання та провокацію заворушень»..

У заяві підкреслюється, що репресії проти пані Чжан Чжань та інших громадських журналістів різко контрастують із прозорістю, яку Китай обіцяв, наприклад, у зв'язку з планованою інформаційною місією ВООЗ.

Читайте також: Берлін виступив із заявою щодо утисків Росією кримських татар

Окрім цього, у ФРН не розуміють, чому суд над 10 з 12 молодих опозиційних активістів у Гонконгу, які хотіли приїхати на Тайвань, проходив у закритому режимі. За повідомленнями ЗМІ, обвинуваченим усе ще не дозволяють контактувати з адвокатами та родичами, що суперечить засадам верховенства права, наголошує Кофлер.

У зв’язку з цим вона звертається до керівництва компартії КНР із закликом поважати права людини та відповідні міжнародно-правові зобов'язання. Особи, які зазнають політичного переслідування, та несправедливо засуджені мають бути звільнені, наполягає уповноважена уряду ФРН.

Раніше стало відомо, що апеляційний суд провінції Цзянсу 23 грудня залишив чинним вирок - 4 роки в'язниці - адвокату з цивільних прав Ю Веньшену, який був удостоєний франко-німецької премії у галузі прав людини та верховенства права у грудні 2018 року.

Читайте також: Німецький омбудсмен шокована ситуацією з правами людини в ОРДЛО

28 грудня у Шанхаї був винесений вирок журналістці Чжан Чжань, яка розповідала про спалах коронавірусу в Ухані. Її теж засудили на 4 роки. Чжан оголосила голодування, і, як повідомляється, її годують насильно.

Також 28 грудня у Шеньчжені розпочався суд над 10 молодими гонконгськими активістами, які у серпні 2020 року хотіли вирушити кораблем на Тайвань.

Фото: picture-alliance/dpa/B.Pedersen