У кажанів є нові коронавіруси, що можуть передаватися людям - китайська вчена

Китайський вірусолог з Уханя Ши Чженлі заявила про наявність у кажанів на півдні й південному заході КНР нових видів коронавірусу – “близьких родичів COVID-19», – які мають здатність передаватися людям.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

«Ми думаємо, що існує високий ризик міжвидової передачі вірусів людині. Ми повинні шукати їх (нові коронавіруси – ред.) не тільки в Китаї, але і в країнах Південної Азії», - наголосила вірусолог.

Вона пояснила, що COVID-19, скоріше за все, передався від кажанів іншій тварині, від якої вже потім передався людині. Утім цю тварину, яка виступила «проміжною ланкою» між кажаном і людиною, поки ще не ідентифіковано.

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Зазначається, що групі китайських вчених-вірусологів на чолі з Ши Чженлі поки не вдалося виявити вірус у сільськогосподарських тварин та диких тварин, які живуть в околицях Уханя, звідки, як вважається, почалося поширення коронавірусу в грудні 2019 року.

Варто зауважити, що згідно з непідтвердженими теоріями, проміжною твариною міг бути панголін. За словами Ши Чженлі, якщо це так, то цілком ймовірно, що вірус передався від кажана панголінам за межами Китаю, оскільки всі панголіни потрапляють в Китай контрабандою з інших азіатських країн, включаючи Індію.

Як повідомлялося, світі станом на ранок 6 грудня зафіксували 66 875 143 випадки коронавірусу, в тому числі 1 534 812 летальних. Україна перебуває на 16-му місці за числом заражень.

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