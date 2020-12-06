Україна на 16 місці у світі за кількістю випадків COVID-19

У світі станом на ранок 6 грудня зафіксували 66 875 143 випадки коронавірусу.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Водночас 46 255 578 осіб із моменту початку пандемії вже видужали.

У першу п’ятірку за рівнем захворюваності входять такі держави, як США (14 983 425), Індія (9 644 529), Бразилія (6 577 177), Росія (2 431 731), Франція (2 281 475).

Україна посідає 16 місце у загальній статистиці – з початку пандемії підтверджено 813 306 заражень та 13 588 смертей.

Варто зазначити, що декілька вакцин від коронавірусу вже досягли остаточного успіху у випробуваннях. І різні країни світу почали вже планувати вакцинації свого населення.

Так, як повідомляв Укрінформ, вакцинація в США від COVID-19 почнеться наступного тижня.