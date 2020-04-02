У китайському Шеньчжені офіційно заборонили їсти котів і собак

У китайському місті Шеньчжені офіційно заборонили вживати у їжу собак і котів.

Про це повідомляє EUObserver.

«Влада китайського міста Шеньчженя заборонило їсти собак і котів у межах більш широкої кампанії боротьби з торгівлею дикими тваринами з моменту вибуху епідемії нового коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Науковці мають підозри, що коронавірус передається людям від тварин. А деякі найбільш ранні інфікування зафіксовані саме в осіб, які відвідували ринок в місті Ухань (перший епіцентр COVID-19), де продавалися кажани, змії, панголіни та інші дикі тварини.

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Раніше китайські медики повідомляли, що першою людиною, що заразилася новим коронавірусом, стала продавчиня креветок з ринку в Ухані.

За даними Worldоmeter, у світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 436 випадків COVID-19, з них 47 251 летальний, 194 585 людей одужали.