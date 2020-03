У Китаї зафіксована перша смерть від хантавірусу

Про це повідомляє у своєму Twitter Global Times.

Розповідається, що житель провінції Юньнань помер у громадському транспорті, який прямував в Шаньдун. Лікарі перевіряють всіх пасажирів, що знаходилися в салоні того ж автобуса. Поки немає відомостей про те, чи є серед них заражені.

"Це перший зафіксований випадок смерті від хантавірусу", - підкреслюється в повідомленні.

A person from Yunnan Province died while on his way back to Shandong Province for work on a chartered bus on Monday. He was tested for positive #hantavirus. Other 32 people on bus were tested. pic.twitter.com/SXzBpWmHvW