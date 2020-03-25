У Китаї зафіксована перша смерть від хантавірусу

У китайській провінції Юньнань зафіксована перша смерть від хантавірусу.

Про це повідомляє у своєму Twitter Global Times.

Розповідається, що житель провінції Юньнань помер у громадському транспорті, який прямував в Шаньдун. Лікарі перевіряють всіх пасажирів, що знаходилися в салоні того ж автобуса. Поки немає відомостей про те, чи є серед них заражені.

"Це перший зафіксований випадок смерті від хантавірусу", - підкреслюється в повідомленні.

A person from Yunnan Province died while on his way back to Shandong Province for work on a chartered bus on Monday. He was tested for positive #hantavirus. Other 32 people on bus were tested. pic.twitter.com/SXzBpWmHvW — Global Times (@globaltimesnews) March 24, 2020

Відомо, що поширення хантавірусів відбувається через гризунів. Крім того, відомі випадки, коли зараження відбувалося після укусу деяких видів комахоїдних кажанів. Передача захворювання від людини до людини не характерна для цих вірусів. Однак такі випадки трапляються, але зафіксовані тільки на території Аргентини і Чилі.

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Хантавірусний кардиопульмональный синдром являє собою важке респіраторне захворювання, що викликається хантавірусом. Симптоми схожі з симптомами багатьох респіраторних захворювань - це головний біль, слабкість, кашель, проблеми з травленням, блювання. Ніякого лікування або вакцини від хантавируса поки не існує.