Кількість заражених коронавірусом у країнах Балтії сягнула 753

Міністерство охорони здоров'я Литви заявило, що в ніч на вівторок підтвердилися ще 8 випадків зараження коронавірусом. Тепер у країні є 187 підтверджених випадків інфікування Covid-19.

Про це інформує портал Delfi з посиланням на литовський МОЗ.

«Наразі у Литві підтверджено 187 випадків коронавірусу... Вночі підтвердили 8 нових випадків», - повідомили у відомстві.

Загалом у країні зроблено 2734 тести на Covid-19.

МОЗ закликає жителів виконувати вимоги та рекомендації лікарів і міністерства, а саме - максимально уникати скупчення людей, якщо є можливість, працювати з дому, при живому спілкуванні дотримуватися дистанції, ретельно мити і дезінфікувати руки, протирати поверхні. Якщо з'явилися симптоми хвороби, відразу ж звертатися до лікаря, самим до лікарні їхати не можна.

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У Литві в зв'язку з поширенням коронавірусу оголошено надзвичайний стан. Закрито кордони, заборонено масові заходи, зачинено всі магазини, крім продуктових і аптек.

Водночас у Латвії станом на 24 березня в Латвії встановлено 197 випадків захворювання на коронавірус.

У Латвії станом на 24 березня встановлено 197 випадків захворювання на коронавірус, повідомляє у Twitter Центр профілактики та контролю захворювань.

«За минулий день було проведено 692 обстеження у людей з підозрою на Covid-19, підтверджено - у 17 осіб. До теперішнього часу в Латвії було проведено 6806 тестів... виявлено 197 підтверджених випадків Covid-19», - йдеться в повідомленні.

Захворюваність Covid-19 в Латвії за результатами аналізів констатується у 3% пацієнтів, що свідчить про те, що медики контролюють хворобу на ранній стадії. Водночас очікується приріст захворюваності.

У зв'язку з поширенням коронавірусу в Латвії було оголошено надзвичайний стан, який триватиме до 14 квітня.

В Естонії за останню добу виявили 17 нових випадків зараження коронавірусом, загальне число інфікованих сягнуло 369 осіб, повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

«За даними на 24 березня, коронавірусну інфекцію в Естонії діагностовано у 369 осіб, за добу додалося 17 нових випадків захворювання... За останню добу було зроблено 317 тестів на коронавірус, а з початку епідемії в Естонії зроблено загалом 4041 тест», - йдеться в повідомленні.

Із 17 нових випадків зараження п'ять було виявлено в Хар’юському повіті, п'ять - у Вируському, чотири - на Сааремаа. По одному новому випадку було виявлено в Тартуському і Вільяндіськогму повіті, місце проживання ще одного інфікованого поки що не встановлено, повідомив у вівторок Департамент здоров'я.

Істотних змін у складі тих, хто заразилися, за віковими групами немає, троє інфікованих за останню добу віком за 60 років, а загальне число хворих у цій віковій групі - 63.

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Відповідно до інформації, на вечір 23 березня в лікарнях перебували 17 осіб із Covid-19, з них четверо - в критичному стані. Одужали з початку епідемії семеро людей.

У восьми містах Естонії - Таллінні, Тарту, Пярну, Курессааре, Вільянді, Нарві, Пайде і Кохтла-Ярве - запущено розширене тестування на коронавірус на підставі направлення від сімейного лікаря. Ці пункти працюють за принципом drive-in.

Тести роблять перш за все важко хворим і людям, які входять до груп ризику, в тому числі літнім людям і людям із хронічними захворюваннями. Рішення про необхідність проведення тесту приймає сімейний лікар, який направляє пацієнта на тестування. Сімейним лікарям дано інструкції, але остаточне рішення - це завжди медичне рішення лікаря, яке він приймає, знаючи пацієнтів зі свого списку, враховуючи симптоми пацієнта, його загальний стан здоров'я і всі супутні захворювання.

Тест на вибір робиться також працівникам охорони здоров'я та опікунських установ, для того щоб не виникло розповсюдження вірусу в медичних і опікунських установах, а також працівникам поліції, рятувального департаменту, та іншим людям, які пов'язані із запобіганням поширенню Covid-19, та у зв'язку з характером своєї роботи можуть становити небезпеку для груп ризику.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 382 366 випадків зараження коронавірусом, з них 102 505 осіб одужали і 16 568 - померли.

Фото: Олев Кенк/ERR