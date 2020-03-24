Експрезидент Фінляндії захворів на коронавірус
Про це повідомляє Yle.
Повідомляється, що він почувається добре.
У суботу, 21 березня, повідомлялося, що на коронавірусну інфекцію захворіла дружина експрезидента Еева Ахтісаарі.
Вона заразилася вірусом під час концерту на честь Міжнародного жіночого дня, який пройшов у Будинку музики в Гельсінкі.
Мартті Ахтісаарі 82 роки. Вік його дружини - 83 роки.
Як повідомляв Укрінформ, за даними сайту Worldometers, станом на ранок 24 березня у світі зареєстровано 386 332 випадки зараження коронавірусом, з них 102 333 особи одужали і 16 713 осіб померли.
За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні станом на 10:00 24 березня зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.
Фото: Yle