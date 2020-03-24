Експрезидент Фінляндії захворів на коронавірус

У колишнього президента Фінляндії Мартті Ахтісаарі діагностовано коронавірус.

Про це повідомляє Yle.

Повідомляється, що він почувається добре.

У суботу, 21 березня, повідомлялося, що на коронавірусну інфекцію захворіла дружина експрезидента Еева Ахтісаарі.

Вона заразилася вірусом під час концерту на честь Міжнародного жіночого дня, який пройшов у Будинку музики в Гельсінкі.

Мартті Ахтісаарі 82 роки. Вік його дружини - 83 роки.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними сайту Worldometers, станом на ранок 24 березня у світі зареєстровано 386 332 випадки зараження коронавірусом, з них 102 333 особи одужали і 16 713 осіб померли.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні станом на 10:00 24 березня зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.

Фото: Yle