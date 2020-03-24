В Австрії за добу виявили 875 випадків коронавірусу

В Австрії продовжується стрімке збільшення кількості інфікованих коронавірусом людей: протягом минулих 24 годин виявлено 875 нових випадків зараження, що становить понад 24-відсоткове зростання.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії з посиланням на австрійське МОЗ.

Згідно з даними відомства, станом на 8.00 24 березня в республіці зафіксовано 4486 підтверджених випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Добу тому міністерство повідомляло про 3611 випадків зараження (станом на 8.00 23 березня). Всього в Австрії було проведено понад 28 тис. тестів.

У абсолютної більшості людей спостерігається легкий перебіг захворювання, госпіталізовано трохи більше 150 людей. Померли 25 хворих (11 з них – у столиці Відні).

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Найбільше випадків інфікування (понад 1 тис.) виявлено у вікової категорії 45-54 роки.

Серед федеральних земель найбільш враженою є земля Тіроль на кордоні з Італією, де зафіксовано понад 1 тис. хворих на Covid-19. На території Тіроля діє режим карантину, за дотриманням якого слідкує поліція.

Як повідомляв Укрінформ, з 16 березня в Австрії діє оновлений пакет жорстких заходів, спрямованих на обмеження поширення коронавірусу. По всій республіці припинили роботу усі торговельні точки, за винятком продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти, банків та центрів мобільного зв’язку. У церквах припинено відкриті богослужіння, заборонені усі масові заходи та спортивні події, закриті навчальні заклади, об'єкти культури. Введено заборону на зібрання людей на вулиці у кількості більше 5 осіб, від громадян вимагається перебувати в домашній самоізоляції і виходити з дому лише у разі необхідності. Порушення карається високими адміністративними штрафами.

Для допомоги органам влади у боротьбі з коронавірусом Австрія проведе часткову мобілізацію військовослужбовців сил резерву ("Miliz"), що відбудеться уперше після Другої світової війни – загалом 3000 осіб, що становить 10% від усього резерву. Також призупинено демобілізацію військовослужбовців строкової та альтернативної цивільної служби.