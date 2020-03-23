Австрія мобілізує резервістів для боротьби з коронавірусом

В Австрії у межах боротьби з коронавірусом проведуть часткову мобілізацію військовослужбовців сил резерву ("Miliz") - уперше після Другої світової війни.

Про це повідомляє у понеділок АРА з посиланням на міністра оборони Австрії Клаудію Таннер.

"У межах боротьби з поширенням коронавірусу вперше в історії пройде часткова мобілізація резервістів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом буде призвано 3000 осіб, що становить 10% від усього резерву.

На службу військовослужбовці резерву будуть призвані з 4 травня. Після двотижневої підготовки вони почнуть замінювати солдатів строкової та контрактної служби, які зараз залучені до заходів щодо обмеження поширення Covid-19.

Мобілізовані резервісти переважно мають "розвантажити" поліцейські сили, долучені до боротьби з коронавірусом.

Мобілізація військовослужбовців резерву буде проводитися рівномірно на всій території країни. Працівників системно важливих об’єктів критичної інфраструктури залучати не будуть.

Планується, що застосування мобілізованих резервістів триватиме орієнтовно три місяці, однак все залежатиме від перебігу пандемії коронавірусу.

Раніше в Австрії було прийнято рішення про призупинення демобілізації військовослужбовців строкової та альтернативної цивільної служби.