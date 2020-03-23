Австрія мобілізує резервістів для боротьби з коронавірусом

Австрія мобілізує резервістів для боротьби з коронавірусом

Укрінформ
В Австрії у межах боротьби з коронавірусом проведуть часткову мобілізацію військовослужбовців сил резерву ("Miliz") - уперше після Другої світової війни.

Про це повідомляє у понеділок АРА з посиланням на міністра оборони Австрії Клаудію Таннер.

"У межах боротьби з поширенням коронавірусу вперше в історії пройде часткова мобілізація резервістів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом буде призвано 3000 осіб, що становить 10% від усього резерву.

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На службу військовослужбовці резерву будуть призвані з 4 травня. Після двотижневої підготовки вони почнуть замінювати солдатів строкової та контрактної служби, які зараз залучені до заходів щодо обмеження поширення Covid-19.

Мобілізовані резервісти переважно мають "розвантажити" поліцейські сили, долучені до боротьби з коронавірусом.

Мобілізація військовослужбовців резерву буде проводитися рівномірно на всій території країни. Працівників системно важливих об’єктів критичної інфраструктури залучати не будуть.

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Планується, що застосування мобілізованих резервістів триватиме орієнтовно три місяці, однак все залежатиме від перебігу пандемії коронавірусу.

Раніше в Австрії було прийнято рішення про призупинення демобілізації військовослужбовців строкової та альтернативної цивільної служби.

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