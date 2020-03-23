В Австрії 95% населення дотримуються обмежувальних заходів

Майже 95% населення Австрії дотримуються вжитих урядом заходів, спрямованих на обмеження поширення коронавірусу.

Про це заявив федеральний міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер в ефірі австрійської радіостанції Ö1, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо наступну картину: 95% населення співпрацюють і дотримуються заходів, яких вживає федеральний уряд. Але є ще п'ять відсотків, які наразі не зрозуміли важливість цих заходів", - заявив він.

За словами міністра, щодо людей, які не дотримуються вжитих заходів, поліція реагує "послідовно". Він наголосив на важливості виконання правил та дотримання дистанції людьми на вулиці.

Глава МВС Австрії зазначив, що з дому виходити варто лише у випадках необхідності – на невідкладну роботу, купити товари першої необхідності, допомогти іншим людям.

Загалом в Австрії станом на 23 березня оштрафовано 3769 осіб за недотримання вжитих через коронавірус обмежень. Передусім, мова йде про заборону використання майданчиків громадського використання (наприклад, спортивних чи ігрових) та проведення так званих коронавірусних вечірок. Порушникам загрожують штрафи у розмірі до 3600 євро. Третину всіх порушень зафіксовано у столиці Відні.

Станом на 16.30 понеділка, в Австрії виявлено 4057 випадків інфікування коронавірусом. Померла 21 людина, 9 осіб одужали. Наразі госпіталізовано 132 особи, з них 15 – у відділеннях інтенсивної терапії. У 3925 інфікованих осіб спостерігається м'який перебіг захворювання. Найбільше заражених людей виявлено у федеральних землях Тіроль (885), Верхній Австрії (721), Нижній Австрії (577) та Відні (499).

За даними Worldometers, загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.

Фото: АА