МОЗ: В AstraZeneca готові до активної співпраці з Україною
Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає Укрінформ.
"Протягом декількох місяців МОЗ України налагоджує активну та ефективну комунікацію з головним офісом компанії "АстраЗенека". Сьогодні ми вже обговорили логістику та терміни поставки вакцин проти COVID-19 компанії "АстраЗенека" в Україну. Наша держава повністю готова до прийому вакцин, у нас повністю розроблено план вакцинації населення", — зазначив міністр охорони здоров’я України.
Відтак відомо, що сторони обговорили передконтрактні умови, а також терміни та логістику постачання вакцини проти COVID-19 в Україну.
Сам Алек ван Гелдер, як кажуть у МОЗ, заявив про готовність «до активної співпраці з Україною».
«Наразі ми будемо опрацьовувати варіанти постачання вакцин в Україну у найближчі терміни», — сказав він.
Водночас поки конкретних дат або ж кількості доз вакцини, які може отримати Україна, ще немає.
Нагадаємо: учора, 30 грудня, стало відомо про укладений контракт на постачання 1,9 мільйона доз китайської вакцини.