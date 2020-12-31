МОЗ: В AstraZeneca готові до активної співпраці з Україною

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов обговорив з виконавчим директором із міжнародних та урядових питань AstraZeneca Алеком ван Гелдером «терміни та логістику» постачання вакцини проти коронавірусу до України.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає Укрінформ.

"Протягом декількох місяців МОЗ України налагоджує активну та ефективну комунікацію з головним офісом компанії "АстраЗенека". Сьогодні ми вже обговорили логістику та терміни поставки вакцин проти COVID-19 компанії "АстраЗенека" в Україну. Наша держава повністю готова до прийому вакцин, у нас повністю розроблено план вакцинації населення", — зазначив міністр охорони здоров’я України.

Відтак відомо, що сторони обговорили передконтрактні умови, а також терміни та логістику постачання вакцини проти COVID-19 в Україну.

Сам Алек ван Гелдер, як кажуть у МОЗ, заявив про готовність «до активної співпраці з Україною».

«Наразі ми будемо опрацьовувати варіанти постачання вакцин в Україну у найближчі терміни», — сказав він.

Водночас поки конкретних дат або ж кількості доз вакцини, які може отримати Україна, ще немає.

Нагадаємо: учора, 30 грудня, стало відомо про укладений контракт на постачання 1,9 мільйона доз китайської вакцини.