AstraZeneca заявляє, що передала всі дані для дозволу на вакцину в ЄС

AstraZeneca заявляє, що передала всі дані для дозволу на вакцину в ЄС

Укрінформ
Британсько-шведська компанія AstraZeneca, яка разом із Оксфордським університетом розробила вакцину проти коронавірусу (COVID-19), передала всі необхідні дані для отримання умовної маркетингової ліцензії для власної вакцини в Євросоюзі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Ми можемо підтвердити, що подали повний пакет даних для отримання умовної маркетингової ліцензії від Європейського управління з лікарських засобів (ЄМА)», - заявив речник компанії.

Він також додав, що AstraZeneca продовжить тісно співпрацювати з ЄМА для початку процесу подачі формальної заявки.

Раніше заступник виконавчого директора ЄМА Ноель Ватіон заявив, що регулятор дуже ймовірно у січні ще не схвалить використання вакцини проти COVID-19, яка була розроблена британсько-шведською компанією AstraZeneca разом із Оксфордським університетом через те, що компанія навіть не подала свою заявку щодо використання вакцини.

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Як повідомляв Укрінформ, розробники британської вакцини від коронавірусу AstraZeneca змогли підвищити ефективність свого препарату до максимальних показників - вище 90%.

За прогнозами, Україна, швидше за все, отримає саме препарат AstraZeneca для вакцинації від коронавірусу.

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Комітет Верховної Ради з питань бюджету цього тижня погодив перерозподіл видатків «антиковідного» фонду, додатково направивши 1,38 млрд грн на закупівлю вакцин проти коронавірусу. У держбюджеті на 2021 рік на придбання вакцин проти коронавірусу передбачено 2,6 млрд грн.

Фото: picture-alliance / Flashpic

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