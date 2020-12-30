AstraZeneca заявляє, що передала всі дані для дозволу на вакцину в ЄС

Британсько-шведська компанія AstraZeneca, яка разом із Оксфордським університетом розробила вакцину проти коронавірусу (COVID-19), передала всі необхідні дані для отримання умовної маркетингової ліцензії для власної вакцини в Євросоюзі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Ми можемо підтвердити, що подали повний пакет даних для отримання умовної маркетингової ліцензії від Європейського управління з лікарських засобів (ЄМА)», - заявив речник компанії.

Він також додав, що AstraZeneca продовжить тісно співпрацювати з ЄМА для початку процесу подачі формальної заявки.

Раніше заступник виконавчого директора ЄМА Ноель Ватіон заявив, що регулятор дуже ймовірно у січні ще не схвалить використання вакцини проти COVID-19, яка була розроблена британсько-шведською компанією AstraZeneca разом із Оксфордським університетом через те, що компанія навіть не подала свою заявку щодо використання вакцини.

Як повідомляв Укрінформ, розробники британської вакцини від коронавірусу AstraZeneca змогли підвищити ефективність свого препарату до максимальних показників - вище 90%.

За прогнозами, Україна, швидше за все, отримає саме препарат AstraZeneca для вакцинації від коронавірусу.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету цього тижня погодив перерозподіл видатків «антиковідного» фонду, додатково направивши 1,38 млрд грн на закупівлю вакцин проти коронавірусу. У держбюджеті на 2021 рік на придбання вакцин проти коронавірусу передбачено 2,6 млрд грн.

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