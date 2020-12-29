COVID-вакцина від AstraZeneca у січні може не отримати дозволу в ЄС

COVID-вакцина від AstraZeneca у січні може не отримати дозволу в ЄС

Укрінформ
Європейське управління з лікарських засобів (EMA) дуже ймовірно у січні ще не схвалить використання вакцини проти COVID-19, яка була розроблена британська-шведською компанією AstraZeneca разом із Оксфордським університетом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Вони (AstraZeneca – ред.) ще навіть не подали свою заявку (щодо використання вакцини – ред.) до нас», - заявив заступник виконавчого директора регулятора Ноель Ватіон.

За його словами, європейські регулятори тільки отримали обмежену інформацію щодо вакцини, яка була розроблена AstraZeneca разом із Оксфордським університетом.

Читайте також: Вакцина AstraZeneca, яку обіцяють Україні, ефективніша, ніж вважалося

«Цього недостатньо навіть для того, щоб гарантувати умовну маркетингову ліцензію. Нам необхідна додаткова інформація про якість вакцини. І після цього, компанія (AstraZeneca – ред.) повинна офіційно подати заявку», - зазначив він.

Ватіон припустив, що таким чином є «малоймовірним», що вакцину схвалять для використання вже у січні наступного року.

Раніше повідомлялося, що розробники британської вакцини від коронавірусу AstraZeneca змогли підвищити ефективність свого препарату до максимальних показників - вище 90%.

За прогнозами Україна, швидше за все, отримає саме препарат AstraZeneca для вакцинації від коронавірусу.

Читайте також: AstraZeneca подала документи на реєстрацію COVID-вакцини

Комітет Верховної Ради з питань бюджету цього тижня погодив перерозподіл видатків «антиковідного» фонду, додатково направивши 1,38 млрд грн на закупівлю вакцин проти коронавірусу. У держбюджеті на 2021 рік на придбання вакцин проти коронавірусу передбачено 2,6 млрд грн.

Фото:  picture-alliance / Flashpic

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-