AstraZeneca подала документи на реєстрацію COVID-вакцини

Шведсько-британська компанія AstraZeneca подала документи на реєстрацію власної вакцини від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок, інформує Reuters.

Це наступний крок на шляху до дозволу на її використання.

За словами урядовця, сьогодні AstraZeneca надала повний пакет даних про свою вакцину від COVID-19 національному регулюючому органу з лікарських засобів.

"Я радий повідомити вам, що вакцина Oxford AstraZeneca, розроблена тут, у Великій Британії, подала повний пакет даних MHRA для затвердження. Це наступний крок до рішення про застосування вакцини, яка вже виробляється", - додав Генкок.

Як повідомляв Укрінформ, Оксфордський університет та компанія AstraZeneca опублікували результати завершального етапу випробування своєї спільної вакцини від COVID-19: засіб виявився в середньому ефективний у 70% випадків.

У світі станом на ранок 23 грудня виявлені 78 366 297 випадків COVID-19, зокрема 1 724 039 – летальних, одужали 55 128 559 осіб.