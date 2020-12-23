У світі зафіксували понад 78,3 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 23 грудня зафіксовано понад 78,3 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 55,1 млн осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 78 366 297 випадків COVID-19, зокрема 1 724 039 – летальних, одужали 55 128 559 осіб.

З початку нової доби зафіксовано 19 846 нових випадків, з них 12 511 у Мексиці. Загинуло 1 142 особи, зокрема 897 у Мексиці.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (18 684 628), Індія (10 099 308), Бразилія (7 320 020), Росія (2 906 503), Франція (2 490 946).

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Коронавірус зафіксували у 218 країнах та територіях.

Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

Як повідомлялося, станом на 22 грудня в Україні лабораторно підтверджено 979 506 випадків зараження коронавірусом, зокрема за останню добу 8 513.