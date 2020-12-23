У готелях Туреччини заборонили новорічні вечірки

Готелі Туреччини не проводитимуть у новорічну ніч вечірки, оскільки з 21:00 31 грудня до 05:00 4 січня у країні діятиме комендантська година.

Як повідомляє Укрінформ, відповідне розпорядження видало МВС Туреччини.

«У готелях та/або закладах, які можуть приймати клієнтів для проживання протягом зазначених періодів, відповідно до вимог соціальної ізоляції заборонено проводити святкування Нового року або організовувати розваги», - йдеться в документі.

Готелям також забороняється організовувати живі музичні виступи, а після 22:00 - будь-який музичний супровід.

За дотриманням обмежень будуть пильнувати правоохоронці, які інспектуватимуть готелі.

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Як повідомлялося, 15 грудня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про запровадження на Новий рік комендантської години. Зараз у країні діє повна заборона на вихід з дому у вихідні (з 21:00 п’ятниці до 05:00 понеділка) та у будні (в такий самий час).

За останню добу в Туреччині виявлено майже 19,3 тисячі нових випадків коронавірусу, внаслідок інфікування померла 251 особа.