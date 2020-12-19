У Туреччині через пандемію дистанційне навчання продовжили ще на місяць

Через пандемію коронавірусу дистанційна форма навчання в Туреччині була продовжена до 22 січня.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

«Навчання в дистанційному режимі продовжуватиметься до 22 січня, кінця першого семестру 2020-2021 навчального року», - повідомили в міносвіти.

Також у цьому навчальному році у початковій школі не буде іспитів, оцінки виставлятимуть по балах успішності під час навчального процесу.

Міністр освіти Туреччини Зія Сельчук написав у Twitter, що міністерство розпочинає другий етап доставлення планшетів для навчання учням, які їх потребують.

«Продовжуємо надавати підтримку нашим учням, які її потребують. Перебуваємо на другому етапі, протягом якого буде відправлено 500 тисяч планшетів», - повідомив міністр.

Uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar dağıtım stratejimizde öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize resmî veriler üzerinden ulaşmaya devam ediyoruz. Bir yandan destek kampanyaları hızla sürerken Bakanlık olarak yaptığımız 500 bin tablet dağıtımımızın ikinci fazındayız. pic.twitter.com/IiIW8YXxJU — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 17, 2020

Як відомо, через зростання кількості нових випадків інфікування у Туреччині вжито суворих обмежень через зростання рівня поширення коронавірусу. Зараз у країні діє комендантська година з 21.00 вечора до 05.00 ранку у будні дні та з 21.00 п’ятниці до 05.00 понеділка на вихідних. На Новий рік, з вечора 31 грудня до ранку 4 січня по всій Туреччині буде введено комендантську годину із забороною виходу з дому.

За минулу добу у Туреччині зроблено 206,1 тисячі тестів, виявлено 27515 нових випадків інфікування. За добу померло 243 людини, одужали майже 30,5 тисяч.