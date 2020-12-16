Коронавірус у світі: ВООЗ зафіксувала новий антирекорд за тиждень

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила про рекордне зростання числа випадків коронавірусного захворювання за тиждень: з 7 по 13 грудня кількість нових випадків COVID-19 у світі сягнула понад 4,3 млн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у звіті на сайті організації.

Так, у зазначений період у світі зареєстрували 4 329 927 нових випадків зараження коронавірусом, з них - від коронавірусної хвороби та її ускладнень померли 75 038 осіб. Цей показник є рекордним з початку пандемії.

Попередній рекорд захворюваності за тиждень було зафіксовано в період з 16 по 22 листопада. Тоді COVID-19 інфікувалися близько чотирьох мільйонів осіб.

За минулий тиждень п'ять країн повідомили про найбільшу кількість випадків у всьому світі. Серед них - США (понад 1,4 млн нових випадків, що на 16% більше у порівнянні з попереднім тижнем), Бразилія (300 тис. нових випадків, збільшення на 2%), Туреччина (220 тис. випадків, без змін порівняно з минулим тижнем), Індія (210 тис. випадків, зниження на 15%) та РФ (193 тис. нових випадків, збільшення на 1%).

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 16 грудня у світі зареєстрували 73 809 329 випадків коронавірусу, зокрема 1 641 740 смертей і 51 819 009 одужань.

В Україні станом на 16 грудня лабораторно підтверджено 919 704 випадки COVID-19, з них за останню добу - 10 622.