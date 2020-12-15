Протидія пандемії та доступ до вакцин: Кулеба зустрівся з регіональним директором ВООЗ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прийняв директора Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханса Клюге.

Ключовими темами зустрічі стали підтримка України в протидії пандемії COVID-19 та доступ до ефективних, якісних та безпечних вакцин. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

“Оновлена дворічна програма про співпрацю між Європейським регіональним бюро ВООЗ та Україною відкриває нові можливості залучення міжнародної підтримки для подолання епідемії коронавірусу в нашій державі. Високо ціную, що бюро визначило реалізацію програми одним зі своїх пріоритетів і вже розпочало практичну роботу. Ми прагнемо максимально задіяти потенціал ВООЗ для профілактики, лікування та якнайшвидшої вакцинації населення від COVID-19”, - зауважив Кулеба.

Клюге запевнив, що ВООЗ тісно співпрацює з партнерами в Україні та за кордоном задля ефективної протидії пандемії COVID-19, подолання її соціально-економічних наслідків і зміцнення української системи охорони здоров'я.

Глава МЗС України окремо привернув увагу представника ВООЗ до складної епідемічної ситуації на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях Донбасу та Криму.

“Росія як держава-окупант продовжує ухилятися від виконання своїх міжнародних зобов’язань в рамках Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення. Мешканці окупованих частин Донбасу та Криму не забезпечені належним медичним та соціальним захистом, що неприпустимо на тлі пандемії”, - наголосив Кулеба.

У цьому контексті Кулеба та Клюге обговорили питання доступу міжнародних організацій на тимчасово окуповані РФ частини Донецької та Луганської областей.

Як відомо, Європейське регіональне бюро є одним з шести регіональних відділень ВООЗ. До його складу входять 53 країни, зокрема Україна. Дворічна угода про співпрацю України з ЄРБ ВООЗ була підписана 5 листопада 2020 року. Відповідно до положень угоди, ВООЗ має намір підтримати нашу державу у таких сферах, як реагування на COVID-19, боротьба з соціально небезпечними захворюваннями (ВІЛ/СНІД, туберкульоз), психічними захворюваннями, інфекційними та неінфекційними захворюваннями і факторами ризику (тютюн, алкоголь), розробка Національної стратегії охорони здоров’я, універсальне охоплення послугами охорони здоров’я, реформа системи охорони здоров’я.

Фото: МЗС