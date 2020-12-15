ВООЗ закликає носити маски навіть після COVID-вакцинації

Людям навіть після щеплення від коронавірусу необхідно носити захисну маску та зберігати дистанцію.

Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я, передає Укрінформ із посиланням на dpa international.

У ВООЗ зазначили, що вакцина від коронавірусу запобігає розвитку легеневих захворювань, спричинених вірусом SARS-COV-2, але невідомо, чи вона загалом захищає від зараження новим коронавірусом, який викликає COVID-19.

Загалом, на думку представників ВООЗ, вакцинація має запобігти спалахам хвороби COVID-19, але не розповсюдженню вірусу.

Тому вакциновані люди повинні продовжувати дотримуватися усіх необхідних профілактичних заходів від зараження коронавірусом, а саме: часто мити руки, дотримуватися дистанції та носити маску.

Як повідомлялося, у світі вже почали масову вакцинацію від COVID-19 вакциною, розробленою компаніями Pfizer і BioNTech. Зокрема, імунізація вразливих верств населення стартувала у Великій Британії, США та Канаді.

У світі станом на ранок 15 грудня підтвердили 73 193 269 випадків коронавірусу, зокрема 1 627 977 летальних.