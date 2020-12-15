ООН та ВООЗ: У кожній четвертій лікарні немає чистої води, туалетів і мила
Як передає Укрінформ, про це йдеться в спільній заяві ВООЗ та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
«Працюючи в установах, де немає чистої води, нормальних туалетів і навіть мила, медичні працівники та пацієнти піддають своє життя небезпеці», — зазначила виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.
Вона додала, що ця ситуація існувала і до пандемії COVID-19, «але зараз такі прояви нерівності вже не можна ігнорувати».
Зазначається, що наразі в таких неприйнятних умовах працюють і лікуються майже 1,8 мільярда медиків і пацієнтів. Всі вони схильні до підвищеного ризику зараження COVID-19 та іншими захворюваннями
Згідно із цією заявою ЮНІСЕФ і ВООЗ, «пандемія COVID-19 виявила ряд серйозних недоліків у системах охорони здоров’я». Так, зокрема, виявилося, що в кожній четвертій лікарні немає водопостачання, в кожній третій - пристроїв для гігієнічної обробки рук в місцях надання допомоги, в кожному десятому закладі немає взагалі жодних предметів санітарії, в тому числі туалетів. А приблизно третина лікарень світу не оснащена безпечними засобами сортування та утилізації відходів.
Найбільш несприятлива ситуація склалася в 47 найменш розвинених країнах світу, де в кожній другій лікарні та поліклініці немає базового водопостачання, а в трьох з п’яти немає туалетів.
Як відомо, станом на ранок 15 грудня у світі з початку пандемії виявлено майже 73,2 мільйона заражень COVID-19.