ООН та ВООЗ: У кожній четвертій лікарні немає чистої води, туалетів і мила

У кожному четвертому медичному закладі в світі немає адекватних санітарно-гігієнічних умов, зокрема водопроводу, що не можна ігнорувати в період пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в спільній заяві ВООЗ та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

«Працюючи в установах, де немає чистої води, нормальних туалетів і навіть мила, медичні працівники та пацієнти піддають своє життя небезпеці», — зазначила виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

Вона додала, що ця ситуація існувала і до пандемії COVID-19, «але зараз такі прояви нерівності вже не можна ігнорувати».

Зазначається, що наразі в таких неприйнятних умовах працюють і лікуються майже 1,8 мільярда медиків і пацієнтів. Всі вони схильні до підвищеного ризику зараження COVID-19 та іншими захворюваннями

Згідно із цією заявою ЮНІСЕФ і ВООЗ, «пандемія COVID-19 виявила ряд серйозних недоліків у системах охорони здоров’я». Так, зокрема, виявилося, що в кожній четвертій лікарні немає водопостачання, в кожній третій - пристроїв для гігієнічної обробки рук в місцях надання допомоги, в кожному десятому закладі немає взагалі жодних предметів санітарії, в тому числі туалетів. А приблизно третина лікарень світу не оснащена безпечними засобами сортування та утилізації відходів.

Найбільш несприятлива ситуація склалася в 47 найменш розвинених країнах світу, де в кожній другій лікарні та поліклініці немає базового водопостачання, а в трьох з п’яти немає туалетів.

Як відомо, станом на ранок 15 грудня у світі з початку пандемії виявлено майже 73,2 мільйона заражень COVID-19.