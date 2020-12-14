Британія виявила «новий варіант» COVID-19 і сповістила ВООЗ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
За словами глави британського МОЗ Метта Генкока, новий вид поширюється швидше, ніж поточний варіант. Він також додав, що з понад однієї тисячі виявлених випадків нового виду коронавірусу, переважна частина була зафіксована на півдні Англії.
Зі щонайменше 60 громад надходила інформація про новий варіант COVID-19.
Міністр наголосив, що уряд Британії вже сповістив Всесвітню організацію охорони здоров’я.
Раніше стало відомо, що Лондон, який також знаходиться на півдні Англії, з середи посилює карантин через погіршення ситуації з коронавірусом.
За даними Worldometer, у світі зафіксовано 72 724 234 випадки коронавірусу, зокрема 1 620 624 летальні, одужали 50 941 022 особи.