Британія виявила «новий варіант» COVID-19 і сповістила ВООЗ

Влада Великої Британії виявила новий вид коронавірусу (COVID-19), який поширюється на півдні Англії швидше за відомий.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

За словами глави британського МОЗ Метта Генкока, новий вид поширюється швидше, ніж поточний варіант. Він також додав, що з понад однієї тисячі виявлених випадків нового виду коронавірусу, переважна частина була зафіксована на півдні Англії.

Зі щонайменше 60 громад надходила інформація про новий варіант COVID-19.

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Міністр наголосив, що уряд Британії вже сповістив Всесвітню організацію охорони здоров’я.

Раніше стало відомо, що Лондон, який також знаходиться на півдні Англії, з середи посилює карантин через погіршення ситуації з коронавірусом.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 72 724 234 випадки коронавірусу, зокрема 1 620 624 летальні, одужали 50 941 022 особи.