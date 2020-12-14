Лондон вводить найвищий рівень карантинних обмежень

Міністерство охорони здоров’я Великої Британії встановило для Лондона найвищий рівень карантинних обмежень через стрімке зростання COVID-випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Посилений карантин запрацює у британській столиці в 0:00 середи.

Згідно з обмеженнями, у Лондоні тисячі барів, кафе і ресторанів працюватимуть лише на виніс або доставлятимуть замовлення.

Також не працюватимуть театри, а вболівальникам буде заборонено відвідувати стадіони і спортивні заходи.

У парках та інших публічних місцях буде дозволено зустрічатися людям не з однієї родини групами до 6 осіб.

Раніше очільник МОЗ Метт Генкок повідомив лондонських депутатів про погіршення ситуації з коронавірусом у британській столиці.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 14 грудня, зафіксовано 72 724 234 випадки коронавірусу, зокрема 1 620 624 є летальними. Одужали 50 941 022 особи.

Фото: Sky News